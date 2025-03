Sondaggio / L’ex Chelsea vince il duello con i compagni: è stato votato dal 51% dei nostri lettori, seguito da Vlasic e Maripan

Il 51% dei nostri lettori ha votato Cesare Casadei come migliore in campo di Monza-Torino. Non solo la rete del 2-0 ma pure una partita di sostanza, durante la quale ha cercato il gol con insistenza inserendosi sempre pericolosamente. Alle sue spalle col 32% Vlasic, che nelle ultime settimane sta sfoggiando sempre prestazioni di qualità. Sul gradino più basso del podio, col suo 10%, Maripan, ormai una certezza della retroguardia. Fuori dal podio Elmas e Lazaro.

Chi è stato il migliore in campo contro il Monza? Casadei (51%)

Vlasic (32%)

Maripan (10%)

Elmas (5%)

Lazaro (1%)