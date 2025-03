Considerati gli errori dell’ultimo periodo, se foste Vanoli scegliereste di confermare Coco anche per la sfida contro l’Empoli?

È la vigilia di Torino-Empoli, sfida importante per il prosieguo di campionato dei granata, che con una vittoria chiuderebbero definitivamente il discorso salvezza e avrebbero la possibilità di sperare in qualcosa di molto ambizioso nelle ultime 9 partite. Scelte ancora non definite per Vanoli, che dopo la rifinitura di oggi avrà le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo domani sera. Qualche cambio rispetto a Parma dovrebbe esserci, sia in avanti visti i problemi di Lazaro che in difesa, dove è in dubbio la titolarità di Coco.

Dubbio Coco

Il rendimento dell’ex Las Palmas ha un po’ lasciato a desiderare nelle ultime partite, per questo motivo il tecnico potrebbe decidere di concedergli un po’ di riposo e scegliere uno tra Masina e Walukiewicz al suo posto (in questo caso con Pedersen o Dembelé da terzini destri). Se toccasse a voi dover decidere l’undici di partenza per la partita contro l’Empoli, confermereste Coco?

