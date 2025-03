Sondaggio / Una grande vittoria del Torino, che ha battuto l’Empoli 1-0: chi, secondo voi, è stato il migliore in campo dei granata?

Prosegue l’ottimo 2025 del Torino, che da tre mesi a questa parte ha messo la quinta e ha fatto tante belle prestazioni. I granata con il successo per 1-0 contro l’Empoli hanno ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro partite, riuscendosi ora a portare a -2 dal 10° posto e momentaneamente a 9 punti dall’Europa.

Chi è stato l’MVP di Torino-Empoli?

Nel complesso una buona prestazione da parte dei ragazzi di Vanoli, che hanno un po’ sofferto nel primo tempo e che invece hanno dominato il gioco nella seconda frazione. Alla fine l’ha risolta una gran rete di Vlasic al 70′, ma in campo si sono messi in mostra altri suoi compagni come Casadei, Ricci, Maripan, Coco e anche Elmas. Votate, dunque, quello che secondo voi è stato il migliore in campo nella partita vinta sabato sera.

Chi è stato il migliore in campo contro l'Empoli? Maripan

Coco

Ricci

Casadei

Vlasic

Elmas Guarda i risultati