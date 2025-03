I lettori si sono uniti: secondo loro è Nikola Vlasic il migliore in campo della sfida vinta contro l’Empoli

Il Torino si presenta alla sosta per le nazionali di marzo con il sorriso tra i denti. L’ultimo turno prima della pausa ha infatti visto i granata vincere e convincere contro un Empoli che ha fatto troppo poco per impensierire la squadra di Vanoli. Un 1-0 bello e pesante, che sancisce ovviamente come non ci siano dubbi sulla permanenza in Serie A per il prossimo campionato e che avvicina Ricci e compagni alle zone europee – anche se ancora piuttosto distanti.

Vlasic scelto come MVP

Al termine della sfida abbiamo chiesto ai lettori chi, secondo loro, sarebbe dovuto essere eletto come migliore in campo, e i voti hanno visto il predominio del protagonista Vlasic. Il croato, autore della rete che ha permesso alla squadra di vincere, è stato scelto addirittura dall’82% dei lettori, “facendo il vuoto” dietro di sé. Al secondo posto, infatti, è arrivato Casadei con solo il 9% dei voti, mentre sul terzo gradino del podio ci è salito Maripan al 6%. A chiudere, invece, Coco al 2%, Elmas all’1% e Ricci all’1%.