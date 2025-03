Sondaggio / Il Torino è tornato a vincere in trasferta, diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo

Grazie ai gol di Elmas e Casadei, il Torino ha battuto 2-0 il Monza all’U-Power Stadium ed è tornato così a vincere in trasferta, dando continuità al successo della settimana precedente contro il Milan. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi è stato, secondo voi, il migliore in campo nella partita di ieri.

Sondaggio: vota il migliore di Monza-Torino

Potrete scegliere tra Maripan, che in difesa è stato insuperabile ed è stato anche decisivo con un intervento in spaccata su Neroli, Lazaro, che sulla fascia destra ha macinato chilometri e ha fornito l’assist per l’1-0, Vlasic, sempre nel vivo del gioco e protagonista di tutte le azioni più pericolose (gol compresi), Elmas, autore della prima rete granata, Casadei, che ha invece chiuso i giochi. Diteci chi è il giocatore che più vi è piaciuto votandolo nell’apposito box sondaggio che potete trovare qua sotto o nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Chi è stato il migliore in campo contro il Monza? Maripan

Casadei

Lazaro

Elmas

Vlasic Guarda i risultati