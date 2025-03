Il Torino sabato giocherà contro il Parma di Chivu, i gialloblù ultimamente sono in crisi di risultati ma possono sempre essere pericolosi

Sabato 8 marzo alle 15 il Torino di Vanoli si troverà ad affrontare il Parma di Chivu al Tardini. I gialloblù al momento sono in una fase di profonda crisi. Infatti la squadra neopromossa arriva da 5 sconfitte e appena 1 vittoria nelle ultime sei partite di Serie A. La sola vittoria è arrivata contro il Bologna per 2-0 mentre nell’ultima sfida il Parma ha perso contro l’Udinese per 1-0. Questo filotto di risultati negativi ha fatto peggiorare la situazione in classifica della squadra che ora si trova al 17esimo posto con un solo punto di vantaggio sull’Empoli 18esima e quindi sulla zona retrocessione. L’esonero di Pecchia sicuramente non ha aiutato mandando la squadra in confusione. Il nuovo incaricato Chivu ha il compito di invertire questa tendenza negativa e proverà a farlo a partire dalla sfida contro il Toro.

Il Parma è in crisi ma occhio ai suoi punti di forza

Il Parma sta attraversando un periodo difficile, è vero, ma è sempre pericoloso. La sua ultima vittoria infatti è arrivata contro una squadra forte come il Bologna. I gialloblù hanno sempre a disposizione giocatori interessanti in grado di decidere le partite. Due di questi sono in difesa Del Prato e Valeri infatti sono due terzini di spinta con il vizio di partecipare spesso alle azioni da gol: 4 gol per Del Prato, 2 gol e 2 assist per Valeri. Numeri importanti per due terzini in una difesa a quattro e che giocano in una squadra neopromossa che di gol ne ha segnati 32. A centrocampo i più pericolosi sono Sohm con 4 gol ed Hernani con 3 reti segnate.

Occhio alla coppia Man-Bonny

Nel tridente offensivo del Parma i due uomini più pericolosi sono senza dubbio Bonny con 5 gol e Dennis Man che ha segnato 4 gol e fornito 5 assist. Anche Cancellieri, in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto, sta facendo bene, avendo segnato 3 gol. Il Toro di Vanoli può vincere questa partita giocando sulle difficoltà del Parma ma deve stare molto attento e non sottovalutare l’avversaria se non vuole subire brutti scherzi.