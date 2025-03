Giudice Sportivo / Quella rimediata contro il Monza è stata la nona ammonizione stagione per il difensore, alla prossima sarà squalificato

Nessuno calciatore dovrà saltare Parma-Torino per squalifica ma, sabato al Tardini, Saul Coco dovrà fare attenzione a non ricevere altre ammonizione. Il cartellino giallo rimediato nel finale di partita contro il Monza è stato il nono di questo campionato, questo significa che il centrale è entrato in diffida (è l’unico calciatore del Torino a essere diffidato). Qui di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 27a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Kempf (Como), Pavlovic (Milan).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Maignan (Milan), Freuler (Bologna), Mancini (Roma), Mandragora (Fiorentina), Vojvoda (Como), Zaniolo (Fiorentina)