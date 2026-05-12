Il Torino per la penultima giornata del campionato farà visita al Cagliari di Pisacane prima di prepararsi per il derby

Il Torino dopo il successo ottenuto in casa contro il Sassuolo farà visita al Cagliari per la 37a giornata di campionato.

I granata saranno ospiti della squadra sarda all’Unipol Domus, dove tenteranno di ritrovare un risultato positivo anche in trasferta. Ad aspettarli ci sarà il Cagliari di Pisacane, reduce dalla sconfitta rimediata dall’Udinese per 2-0. Sulla carta il Torino sembra essere favorito, ma gli isolani in casa hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come testimonia il successo arrivato contro l’Atalanta per 3-2.

Caprile riferimento difensivo

Nelle ultime sfide disputate il Cagliari ha raccolto pochi punti, ma nonostante i recenti risultati, per il Torino non sarà facile superare la porta difesa da Caprile. Il portiere italiano era stato seguito in passato proprio dalla squadra granata, e nelle ultime stagioni si è distinto come uno dei più reattivi del campionato. In difesa, Mina sarà il principale riferimento della squadra sarda, e con lui gli attaccanti del Torino dovranno cercare di fare il possibile contro un giocatore competitivo che ha spesso messo in difficoltà i suoi avversarsi. Sulla corsia laterale agirà invece Palestra, la freccia del Cagliari che nella sfida di andata è stata in grado di sbaragliare la difesa granata.

Attacco in crisi

Il reparto offensivo del Cagliari è tra quelli che hanno registrato numeri inferiori rispetto alla media del campionato. Esposito è il miglior realizzatore della squadra, con 6 gol e 5 assist, mentre gli altri riferimenti offensivi hanno spesso faticato a trovare con continuità la via della rete. Gli isolani arrivano da due gare senza gol e, per questo, la squadra di Pisacane cercherà di scardinare una difesa del Torino che, nelle ultime settimane, ha mostrato alcune fragilità in fase difensiva.

Elia Caprile of Cagliari Calcio





