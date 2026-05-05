Le decisioni del giudice sportivo per l’ultima giornata di campionato: nessun granata squalificato per la sfida contro il Sassuolo
Con il termine della 35a giornata di campionato, il giudice sportivo ha diramato quelle che sono state le decisioni in merito ai recenti episodi avvenuti sui diversi campi della Serie A.
Il Torino affronterà la sfida del prossimo weekend contro il Sassuolo con la rosa al completo. L’unico ammonito in casa granata contro i bianconeri, Rafa Obrador, ha rimediato la sua prima sanzione. I neroverdi, per la sfida dell’Olimpico Grande Torino, dovranno invece fare a meno di Alieu Fadera che, diffidato nella scorsa giornata, è stato ammonito a tempo scaduto per simulazione nella sfida contro il Milan.
Giocatori squalificati per la prossima giornata
- Tomori Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
- Fadera Alieu (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)
- Kabasele Christian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
- Ramon Jacobo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)