Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 36a giornata di Serie A: per i granata al VAR Meraviglia e Prontera

A pochi giorni dall’inizio della 36a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Torino-Sassuolo sarà Galipo’, accompagnato da Bindoni e Tegoni e dal quarto uomo Maresca. Al VAR ci sarà Meraviglia che verrà assistito da Prontera.

Le designazioni arbitrali della 36a giornata


TORINO – SASSUOLO    Venerdì 8/05 h. 20.45

GALIPO’ (foto)

BINDONI – TEGONI

IV:      MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      PRONTERA

CAGLIARI – UDINESE    Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:      TURRINI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      COSSO

LAZIO – INTER     Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO

FONTANI – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       MASSA

LECCE – JUVENTUS     Sabato 9/05 h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI

IV:      TREMOLADA

VAR:     MARIANI

AVAR:     MAZZOLENI

H. VERONA – COMO     h. 12.30

DI BELLO

LO CICERO – BERCIGLI

IV:       BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:    LA PENNA

CREMONESE – PISA      h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV:     COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PEZZUTO

FIORENTINA – GENOA    h. 15.00

MASSIMI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     CALZAVARA

VAR:     MASSA

AVAR:     PAIRETTO

PARMA – ROMA    h. 18.00

CHIFFI 

BAHRI – VECCHI

IV:     MARESCA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

MILAN – ATALANTA    h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       FOURNEAU

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

NAPOLI – BOLOGNA     Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     PERRI

VAR:    MARINI

AVAR:     GIUA

Pallone serie A
ultimo aggiornamento: 06-05-2026

