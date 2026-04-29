Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 35a giornata di Serie A: per i granata al VAR Maggioni e Dionisi

A pochi giorni dall’inizio della 35a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Udinese-Torino sarà Mucera, accompagnato da Cecconi e Moro e dal quarto uomo Zanotti. Al VAR ci sarà Maggioni che verrà assistito da Dionisi

Le designazioni arbitrali

PISA– LECCE     Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – LAUDATO

IV:      TREMOLADA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DOVERI

UDINESE – TORINO     Sabato 2/05 h. 15.00

MUCERA

CECCONI – MORO

IV:      ZANOTTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      DIONISI

COMO – NAPOLI     Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV:       PERRI

VAR:      DOVERI

AVAR:       DI BELLO

ATALANTA – GENOA     Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:      TURRINI

VAR:     GIUA

AVAR:     PRONTERA

BOLOGNA – CAGLIARI    h. 12.30

CREZZINI

FONTEMURATO – BIFFI

IV:       GALIPO’

VAR:      GARIGLIO

AVAR:    GHERSINI

SASSUOLO – MILAN    h. 15.00

MARESCA

PERETTI – BERCIGLI

IV:     MARINELLI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

JUVENTUS – H. VERONA    h. 18.00

AYROLDI

VECCHI – CAVALLINA

IV:     DI MARCO

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

INTER – PARMA     h. 20.45

BONACINA

PRETI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:     MARINI

AVAR:      DI PAOLO

CREMONESE – LAZIO    Lunedì 4/05 h. 18.30

CHIFFI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     MAZZOLENI

ROMA – FIORENTINA     Lunedì 4/05 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:    DI PAOLO

AVAR:     DI BELLO

Cartellone Serie A
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 29-04-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

