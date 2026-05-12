La Lega ieri aveva fissato la data del derby di Roma per domenica alle 12:30, salvo poi dover fare i conti con la decisione del prefetto

Dopo che ieri la Lega Serie A aveva stabilito che il derby della Capitale tra Roma e Lazio si sarebbe dovuto disputare domenica alle 12:30, il prefetto di Roma ha disposto che il match venga invece giocato lunedì alle 20:45 e con esso anche gli altri 4 incontri per la lotta Champions. Tuttavia, la Lega, contraria alla decisione della Prefettura, ha presentato ricorso al TAR. Si attendono ulteriori sviluppi.