Novità positive dall’infermeria del Cagliari in vista della partita contro il Torino: 2 giocatori tornano ad allearsi in gruppo

Buone notizie in casa Cagliari, quando mancano ormai solo 2 giorni alla partita contro il Torino in programma domenica sera alle ore 20.45, partita che potrebbe valere addirittura la salvezza matematica per gli uomini di Pisacane. Il Cagliari, per la sfida contro i granata, ritrovano però 2 pedine importanti, Yerry Mina e Gennaro Borrelli, che da oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo. Entrambi saranno quindi quasi sicuramente convocati per partita contro la squadra di D’Aversa, nonostante rimanga da capire quale possa essere il minutaggio che avranno nelle gambe, difficile pensare di vederli titolari. Per quanto riguarda Mazzitelli, il centrocampista rossoblù si sta allenando a parte e non sarà della partita.