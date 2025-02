La vendita dei biglietti per la sfida tra Parma e Torino, in programma per sabato 8 marzo inizierà lunedì 3 marzo

Il Torino ha comunicato che la vendita dei biglietti per la sfida tra Parma e Torino, in programma per sabato 8 marzo alle ore 15 inizierà lunedì 3 marzo a partire dalla 11. I tagliandi saranno in vendita al prezzo di 20 euro tramite Vivaticket.