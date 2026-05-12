L’ex Chelsea potrebbe partire dal primo minuto contro il Cagliari, data la squalifica del lituano

Tornato al successo contro il Sassuolo dopo tre partite senza vittorie, il Toro si prepara alle ultime due gare della stagione. Le sfide contro Cagliari e Juventus rappresenteranno l’epilogo di un’annata complessivamente negativa, segnata da malcontento e contestazioni, resa meno amara soltanto dai risultati ottenuti dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa, che hanno permesso ai granata di evitare scenari più complicati..

In vista della trasferta contro il Cagliari di Fabio Pisacane, il tecnico ex Lecce ed Empoli dovrà però rinunciare a uno dei suoi uomini più utilizzati. Ammonito nel finale della gara contro il Sassuolo, Gvidas Gineitis – già diffidato – sarà infatti costretto a saltare la sfida contro i rossoblù, interrompendo così una striscia di tredici partite consecutive da titolare.

Gineitis, 13 di fila: D’Aversa perde un punto fermo

L’ultima gara saltata dal centrocampista lituano risale infatti al primo febbraio contro il Lecce, quando era stato fermato da un infortunio alla coscia. Dopo un inizio di stagione vissuto tra alti e bassi, Gineitis è riuscito gradualmente a scalare le gerarchie, prima con Baroni e poi soprattutto con D’Aversa, che non ha mai rinunciato al suo equilibrio in mezzo al campo.

La sua assenza potrebbe ora spalancare le porte a una chance dal primo minuto per Casadei, che dall’arrivo di D’Aversa ha trovato spazio, invece, soprattutto a gara in corso.

Casadei cerca spazio

Nonostante i cinque gol realizzati in stagione, né Baroni né D’Aversa hanno mai puntato con continuità sull’ex Inter e Chelsea, spesso utilizzato a partita in corso e raramente confermato dal primo minuto. Da quando D’Aversa siede sulla panchina granata, Casadei è infatti partito titolare soltanto in tre occasioni – contro Cremonese, Verona e Udinese – senza però riuscire a conquistare stabilmente spazio nelle gerarchie.

La squalifica di Gineitis potrebbe quindi offrirgli una nuova opportunità dal primo minuto, in attesa di un mercato estivo che sarà probabilmente decisivo per il suo futuro in maglia granata.