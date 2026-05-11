Il Torino di D’Aversa raggiunge i punti in classifica di Vanoli e ora ha ancora due giornate per agganciare quelli del primo Juric

Dopo aver conquistato la salvezza aritmetica due giornate fa, con la vittoria contro il Sassuolo, il Torino di Roberto D’Aversa è arrivato a quota 44 punti in classifica, raggiungendo il punteggio totalizzato la scorsa stagione dal Toro guidato da Paolo Vanoli. Un risultato che però sembra essere vissuto dalla piazza granata in maniera diametralmente opposta.

D’Aversa-Vanoli

Se l’anno scorso, la guida tecnica dell’attuale allenatore della Fiorentina aveva entusiasmato il popolo granata, con una stagione iniziata addirittura con un passo storico – un primato che mancava da 49 anni -, che era poi andata a scemare per via di numerosi infortuni (su tutti quello di Zapata) e cessioni improvvise (come quella di Bellanova), la presenza di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino non ha infiammato i cuori granata. Ovviamente tutta la tifoseria riconosce a D’Aversa il merito di aver portato a termine la corsa salvezza con successo, cosa non scontata per come si era messa la stagione, ma non era certo questa la speranza iniziale.

D’Aversa e il prossimo obiettivo

Parlando di punti D’Aversa avrà però ancora la possibilità di raggiungere quelli racimolati da un altro suo predecessore sulla panchina del Torino, ovvero i 50 punti totalizzati da Ivan Juric alla sua prima stagione del Torino. Lo stesso Juric che nell’ultimo mese è stato più volte accostato al Torino in vista della prossima stagione, in cui è tutt’altro che certa la permanenza del tecnico pescarese.

Anche dal punto di vista del posizionamento ci sono però delle variazioni rispetto all’operato di Juric e di Vanoli. In questo momento il Torino si trova 12° in classifica, mentre quello di Vanoli arrivo 11° con 44 punti, il primo di Juric 10 con 50, seguiti da due decimi posti a 53 punti nelle stagioni successive. Una classifica che quindi attualmente vede un aumento dei punti necessari per entrare nella parte sinistra del tabellone. Si vedrà se D’Aversa riuscirà a centrare questo obiettivo, che resta comunque poco rassicurante ed emozionante per il tifo granata.