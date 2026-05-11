Il Torino ha avuto uno bomber quest’anno, Giovanni Simeone: su di lui andrà strutturata la rosa per la prossima stagione

Il Torino quest’anno ha trovato un nuovo bomber, il colpo estivo, l’acquisto più determinante: il Cholito Giovanni Simeone. Di nuovo in gol contro il Sassuolo, l’argentino ha raggiunto 11 gol in casa, dato che, per quanto basso, non è scontato da un attaccante di Serie A in queste ultime stagioni, dove il numero di gol segnati ha subito un calo importantissimo. Il 18 granata continua a segnare in casa, venerdì scorso è stata la quinta partita in fila con gol al Grande Torino e proprio attorno a lui il Torino sembra voler costruire la rosa per la prossima stagione.

Le tentazioni argentine

Tuttavia, Simeone sembra essere tentato da una possibile avventura argentina, che ha sempre detto di voler fare nel corso della sua carriera. Non a caso, nelle dichiarazioni inerenti al tema, il Cholito non ha mai fatto intendere di voler restare a tutti i costi. In questo momento, però, è lui il profilo che più da certezza sul futuro, vista la condizione ancora da definire di Duvan Zapata (sia fisica che in termini di ingaggio) e la situazione contrattuale di Ché Adams, in scadenza il prossimo anno. Resta di fatto che l’indole giustamente ambiziosa di Simeone non tratterà a lungo il centravanti a lottare per il decimo posto o peggio per la salvezza.

Convincere con i fatti

Per far capire a Simeone l’importanza della sua permanenza al Filadelfia non basteranno parole carine, ma bisognerà dimostrare con i fatti di voler creare un progetto, di avere idee che ambiscano ad aspettative più alte che alla salvezza e volte al miglioramento della rosa e delle prestazioni in campo, idee che vedano il Cholito come cuore pulsante del programma stesso. La domanda è: la società sarà disposta a questo? Negli ultimi anni la quasi totalità dei giocatori di livello più alto che sono passati dal Torino si sono poi trasferiti in squadre con obiettivi di più alta classifica, Simeone potrà essere un’eccezione, o meglio ancora un nuovo punto d’inizio che dia continuità in questo genere di scelte?