I granata fanno visita ai rossoblù di Pisacane, ai quali manca un punto per l’aritmetica salvezza

Reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, il Torino di Roberto D’Aversa si prepara alle ultime due sfide di campionato. Prima del derby della Mole contro la Juventus, in programma nell’ultima giornata, i granata saranno impegnati domenica sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

La formazione di Pisacane, nonostante i cinque punti di vantaggio sul Lecce e i sei sulla Cremonese, non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza. Ai rossoblù basterà però un solo punto per conquistare matematicamente la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione.

Lotta salvezza, gli scenari per le ultime due giornate

Il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza persino in caso di sconfitta, a seconda dei risultati di Lecce e Cremonese, impegnate rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. I sardi cercheranno quindi di disputare una gara attenta e concreta, con l’obiettivo di chiudere definitivamente il discorso salvezza con una giornata d’anticipo.

Esiste però anche uno scenario che potrebbe complicare i piani dei prossimi avversari del Toro. In caso di ko contro i granata e di contemporanee vittorie di Lecce e Cremonese – entrambe attese da sfide insidiose ma contro squadre ormai senza particolari obiettivi – il Cagliari si ritroverebbe pienamente coinvolto nella lotta salvezza all’ultima giornata.

In quel caso, infatti, i salentini salirebbero a soli due punti di distanza e la Cremonese a tre, trasformando il turno finale in una vera bagarre per non retrocedere.