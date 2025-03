Tra i centrocampisti del Torino, Casadei è quello che ha provato più volte la conclusione (6) in una sola partita

Una bella prova di maturità quella del Torino in quel di Monza che ha vinto per 2-0. La firma del secondo gol, quello al 66′ del secondo tempo che ha chiuso il match è di Cesare Casadei. Il numero 22 ha approfittato di un errore di Palacios e ha spaccato la porta, per poi andare ad esultare sotto il settore ospiti. Si tratta del suo primo gol in Serie A. Il classe 2003 ha così trovato la sua prima rete in carriera in Serie A. Che impatto sotto la Mole per lui. Adesso per Vanoli, nonostante sia arrivato da poco, è un titolare fisso. E i margini di miglioramento, così come lo sono stati per Ricci, sono ancora molti.

Un centrocampista d’inserimento

Al momento Casadei sta giocando al fianco di Ricci nel centrocampo a 2 di Vanoli. Ma volendo, può giocare anche a 3 in mezzo al campo. Grandi qualità tecniche, ma soprattutto fisiche dati i suoi 1,92 metri di altezza. L’inserimento e la cattiveria sottoporta sono due caratteristiche essenziali per lui. Contro il Monza, ha tirato in porta per ben 6 volte. Nessun giocatore del Toro, nella stagione 2024/2025, ci aveva provato così tanto a fare gol: lo dicono i 6 tiri nella partita di ieri. Tra l’altro, dalla stessa posizione, aveva sfiorato il gol poco prima di farlo ma Turati aveva fatto una bella parata.

Casadei soddisfatto, e Spalletti…

Cresciuto nell’Inter, al Chelsea non ha mai trovato spazio. I granata hanno speso 13 milioni di euro per averlo. 19 minuti da subentrato in Torino-Genoa, poi titolare in Bologna-Torino, Torino-Milan e Monza-Torino. Il ragazzo ha la testa giusta per fare bene in Serie A, oltre alle qualità. A fine partita ha detto: “Fare gol è sempre una cosa bella per aiutare la squadra. Quello che cerco tutti i giorni sono le prestazioni. Spalletti? No, non sapevo fosse in tribuna. Quando sono lì in area il pensiero è quello di fare gol. Sono molto contento per il gol e per i 3 punti”. Casadei è soddisfatto e dopo una partita così, lo è sicuramente anche Spalletti. Il giocatore potrebbe presto essere convocato in Nazionale.