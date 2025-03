Il Torino non vinceva due partite consecutive da oltre sei mesi, ma quella squadra era molto diversa da quella attuale

Due vittorie di fila e c’è entusiasmo in casa Torino. Prima in casa contro il Milan, poi in trasferta contro il Monza. In questa stagione era successo solo una volta alla formazione granata di vincere due partite di fila: a fine agosto, più di 6 mesi fa. Alla seconda giornata la squadra di Vanoli vinse 2-1 contro l’Atalanta (gol di Ilic e Adams), alla terza superò 1-0 il Venezia al Penzo con un colpo di testa di Coco.

Due successi che contribuirono all’ottimo inizio di campionato, con la squadra che alla quinta giornata era da sola al comando. Poi, dopo l’infortunio di Zapata, tutto è crollato e il Torino è entrato in una crisi da cui alla fine è riuscito a uscire grazie anche al cambio di modulo. Quel Torino che ad agosto era riuscito a ottenere due vittorie consecutive era molto diverso dall’attuale.

Ecco la squadra com’era

Contro l’Atalanta la formazione granata scese in campo con un 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta, Tameze, Coco e Masina in difesa, Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic e Lazaro a centrocampo, Zapata e Adams in attacco. Formazione simile una settimana dopo contro l’Atalanta: l’unica differenza Sosa al posto di Tameze, con Vojvoda che scalò nei tre di difesa.

Ecco com’è la squadra oggi

Il Torino che ora ha battuto il Milan e il Monza è stato differente per sei undicesimi rispetto a quello della seconda e della terza giornata: gli unici cinque presenti in campo sia ad agosto che ora sono Milinkovic-Savic, Coco, Ricci, Lazaro e Adams. Certo Vojvoda ora è al Como e Zapata è infortunato, ma rispetto ad agosto sono scesi nelle gerarchie anche i vari Linetty, Masina e soprattutto Ilic.

Il Torino ha poi cambiato modulo, passando al 4-2-3-1 e può contare su giocatori come Biraghi, Casadei ed Elmas che sono arrivati solo alla fine del mercato di riparazione. Senza considerare che Vlasic nella prima parte di campionato non era a disposizione perché infortunato. Ma confrontando le formazioni di sei mesi fa e quelle attuali emerge chiaramente che per tornare a vincere due partite di fila il Torino ha dovuto cambiare più di metà squadra.