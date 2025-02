Il Ct della nazionale italiana, in una intervista rilasciata ai giornalisti, ha parlato anche del centrocampista granata

Luciano Spalletti, ha espresso parole di grande apprezzamento per Casadei, recentemente arrivato in granata. In un’intervista il tecnico ha rivelato il suo interesse per il giovane giocatore, mettendo in evidenza le sue qualità fisiche e tecniche. Spalletti ha sottolineato che Casadei possiede le caratteristiche giuste per rappresentare un asset per il futuro della Nazionale. “Casadei mi piace, voglio conoscerlo da vicino”, ha dichiarato il Ct, lasciando intendere che lo osserverà con attenzione nelle prossime settimane e che lo convocherà.

Le qualità fisiche di Casadei

Il centrocampista del Torino, come evidenziato anche da Vanoli, è noto per la sua struttura fisica imponente e la sua capacità di staccare bene di testa. Questi punti di forza sono stati al centro dell’analisi di Spalletti, che ha ammesso di apprezzare molto queste caratteristiche. “Nel calcio c’è il momento dell’istinto e dell’uno contro uno, ma si può far gol anche con un colpo di testa”, ha aggiunto il Ct, mettendo in luce l’importanza del gioco aereo, una dote che il giovane centrocampista sembra padroneggiare. Il legame tra le osservazioni di Spalletti e quelle di Vanoli è evidente, con entrambi che vedono in Casadei una risorsa importante in questo reparto.

Il futuro in Nazionale per Casadei

Spalletti ha dichiarato di voler dare fiducia a Casadei per il futuro della Nazionale, convinto che le sue qualità fisiche e tecniche possano essere un valore aggiunto per gli azzurri. Il giovane del Torino sembra essere tra i favoriti per un possibile esordio in Nazionale, soprattutto se confermerà sul campo le buone impressioni che ha suscitato. “Quando parlo della ricerca dei centimetri, penso ad un giovane come lui”, ha detto il Ct, suggerendo che Casadei, con la sua altezza e il suo gioco fisico, potrebbe essere il tipo di giocatore che può fare la differenza in determinate situazioni di gioco. Il futuro dell’azzurro potrebbe davvero passare per lui, a meno di sorprese.