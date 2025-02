Da quando Vanoli ha modificato assetto tattico il Torino è tornato a macinare punti, migliorando di molto il rendimento rispetto a prima

È tutto un altro Torino. Sembra passata una vita da quel periodo tra fine settembre e dicembre in cui il Torino non riusciva più a vincere, invece sono trascorsi solo due mesi. Di cose ne sono cambiate però, e anche di rilevanti. In particolar modo Vanoli si è saputo mettere in discussione: ha capito come il suo 3-5-2 non fosse perfettamente affidabile e ha deciso di cambiare sistema di gioco, affidandosi a una difesa a 4 che sposava meglio le caratteristiche dei giocatori. E da quel momento tutto è cambiato, i granata hanno iniziato a “volare” e non si sono quasi mai fermati, come dimostrato dal fatto di aver perso una sola volta nelle ultime 9 uscite.

Rendimento migliore

12 i punti ottenuti dal Torino nelle ultime 9 partite, dal momento in cui è stato stravolto completamente il vestito tattico. Sembrano pochi, perché effettivamente molte gare sono state pareggiate, ma in realtà per quello che ha vissuto la squadra sono anche buoni, e hanno permesso di allontanare ormai definitivamente la paura della retrocessione. Basti pensare che nel periodo citato inizialmente, quello tra fine settembre e dicembre, i punti erano stati 8, ma in 12 gare.

Punti raddoppiati

Adesso è un altro Toro, e la dimostrazione si è avuta negli scontri del girone di ritorno. Per esempio all’andata contro Juventus e Fiorentina si era usciti con due sconfitte, mentre adesso con due punti; di positivo non ci sono stati però soltanto i risultati, ma anche le prestazioni. Stesso discorso si può fare per il Cagliari, battuto al ritorno dopo averci perso a ottobre, o per il Milan, seppur all’andata si è andati a pochissimi minuti dalla vittoria. A rimanere uguali sono stati invece i risultati contro Genoa (pareggio) e Bologna (sconfitta), mentre con l’Atalanta è arrivato un pari positivo anche se differente rispetto alla vittoria dell’andata. Insomma, 10 punti già ottenuti nel girone di ritorno, mentre con gli stessi avversari all’andata erano stati 5. Tutto dunque è cambiato, il Torino ha iniziato una rincorsa e non vuole più fermarsi.