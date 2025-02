Il difensore cileno è ormai imprescindibile per Vanoli, dal cambio modulo in poi ha sfornato prestazioni super

Nel match contro il Milan, Maripan ha confermato ancora una volta di essere un pilastro della difesa granata, offrendo una prestazione davvero solida e sicura. Il difensore cileno ha dimostrato di essere diventato un punto fermo della retroguardia granata, capace di garantire sicurezza e stabilità al reparto difensivo. Grazie alla sua esperienza e alla sua qualità, Maripan è ormai uno degli uomini più affidabili del Torino. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire nei momenti cruciali è stata fondamentale anche in questa partita contro una squadra di alto livello come il Milan. Il difensore ha dato il massimo, facendosi trovare pronto ogni volta che la squadra ne ha avuto bisogno.

La difficoltà nel 3-5-2 e la svolta nel 4-2-3-1

Prima dell’adozione del 4-2-3-1, Maripan aveva avuto alcune difficoltà a esprimersi nel precedente 3-5-2. In quel sistema di gioco, il difensore ha avuto qualche difficoltà di adattamento e le sue prestazioni non erano al livello che ci si aspettava da un giocatore del suo calibro, tanto che, in alcune occasioni, è stato relegato in panchina. Questo periodo di difficoltà, però, è stato presto superato con il cambiamento tattico che ha visto il Torino passare al 4-2-3-1. Questo nuovo modulo ha permesso a Maripan di esprimersi meglio, trovando una maggiore stabilità difensiva e una posizione più congeniale che gli ha consentito di essere più incisivo in campo.

Il dato interessante

Da quando è rientrato nelle gerarchie, Maripan ha avuto un impatto positivo e ha subito dimostrato di essere tornato a livello. Giocando regolarmente nelle ultime 10 partite, il difensore ha contribuito in modo determinante al buon momento della squadra. Durante questo periodo, il Torino ha perso solo 2 volte, un dato che testimonia quanto la sua presenza in difesa sia cruciale per il rendimento della squadra. Grazie al cambio modulo, Maripan è diventato uno degli uomini imprescindibili per Vanoli, e la sua solidità difensiva è diventata un fattore determinante per il Torino in questa parte della stagione. Il difensore cileno ha saputo adattarsi al nuovo sistema di gioco e, con il suo apporto, ha dato un contributo fondamentale alla solidità del reparto arretrato granata.