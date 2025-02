Il terzino ha smaltito la febbre e tornerà tra i disponibili per il match contro il Monza: dovrà vedersela con l’ex Fiorentina

l terzino croato Borna Sosa tornerà finalmente a disposizione di Vanoli dopo essere stato fermato da un’influenza che lo ha costretto a saltare l’ultima partita contro il Milan. Sosa, ha occupato il ruolo di terzino sinistro con regolarità, diventando titolare fisso nel 4-2-3-1 della squadra, avendo avuto invece molto meno spazio con il vecchio 3-5-2. Ora, con il suo ritorno, Vanoli potrà contare nuovamente su di lui ma il croato dovrà fare i conti con una situazione più competitiva rispetto a prima.

Biraghi, solidità e sicurezza

Contro il Milan, al posto di Sosa, è sceso in campo Cristiano Biraghi, il neo-acquisto di gennaio che si è subito distinto per una buona gara. L’ex Fiorentina, nonostante l’autogol sofrtunato che ha causato a Bologna, ha saputo sin da subito adattarsi velocemente al sistema di gioco, offrendo una prestazione convincente e dimostrando di poter occupare con efficacia il ruolo di terzino sinistro. Biraghi ha portato una dose di esperienza e solidità, e la sua prestazione non è passata inosservata, rendendo la competizione per il posto da titolare ancora più agguerrita.

Concorrenza per il posto da titolare

Prima dell’arrivo di Biraghi, Sosa è stato spesso schierato dal 1′ come terzino sinistro nel 4-2-3-1 vincendo praticamente sempre il ballottaggio con l’altro difensore di piede mancino già in rosa, Masina. Ora dovrà affrontare una nuova concorrenza interna. Biraghi, con la sua esperienza e le sue buone prestazioni, si sta guadagnando spazio, e Sosa dovrà lottare per riconquistare il posto da titolare, considerato che finora non ha mai pienamente convinto dando l’idea che si possa anche fare a meno di lui. La sfida tra i due promette di alzare la qualità del reparto difensivo.