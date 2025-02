Storico tifoso granata, ex presidente e fondatore del Club Fedelissimi Granata, Ginetto Trabaldo aveva 86 anni

L’intero mondo granata piange la scomparsa, all’età di 86 anni, di Ginetto Trabaldo. Vera e propria icona del tifo organizzato, fondò assieme all’amico Piero Gay (che ci ha lasciati nel 2020) il primo gruppo organizzato di tifosi in Italia: dapprima, nacque il “Gruppo sostenitori Granata”, diventato successivamente “Club Fedelissimi granata”, gruppo cha ha contribuito in maniera decisiva a far eleggere il tifo della curva Maratona come il più bello in assoluto, grazie anche alle indimenticabili coreografie di Serafino Geninetti, per tutti “il Pittore”. Coreografie, colori e momenti certamente rimasti indelebili nella memoria di ogni tifoso granata che abbia avuto la fortuna di poter vivere quel periodo meraviglioso. Alla famiglia Trabaldo, le più sentite condoglianze della nostra Redazione.