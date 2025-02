A pochi passi del Robaldo nasce il “Bosco del Toro”: domani la cerimonia di piantumazione di alberi autoctoni

È un anno di novità in casa Torino per quanto riguarda le infrastrutture. Non solo il restyling del Robaldo, ma ora anche il “Bosco del Toro“. Di cosa si tratta? Domani, mercoledì 26 febbraio, presso il Parco Colonnetti e vicino lo stesso Robaldo ci sarà la cerimonia di piantumazione di alberi autoctoni; questo Bosco, in particolare, sarà accessibile a tutti i cittadini. Presenzieranno la cerimonia anche i dirigenti e il gruppo squadra del Torino, oltre che alcune delle istituzioni comunali tra cui l’Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo Domenico Carretta, e anche il Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli. Questa sarà un’iniziativa che rappresenterà un impegno concreto per il futuro sostenibile della città.