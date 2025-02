Nella sfida contro il Milan si è visto ancora una volta un ottimo Vlasic: ora che è tornato trequartista è migliorato il suo rendimento

Sono passati poco più di tre giorni, ma ovviamente le immagini della vittoria contro il Milan rimangono ancora ben impresse nella mente dei tifosi del Torino. Un vero e proprio tripudio granata, forse la vittoria più emozionante della stagione anche per il cuore messo in campo dai giocatori. Chi più chi meno tutti hanno giocato una grande sfida, e se tra i tanti sempre citati ci sono Milinkovic, Maripan, Coco o Ricci forse è passata un po’ troppo in sordina la prestazione di Vlasic. Da quando è tornato nel suo ruolo principale, il croato ha ricominciato a giocare da vero numero 10.

Che Vlasic!

Tanta, tantissima attesa: ma adesso ne sta valendo la pena. Tutti ricordano com’è andata la prima parte di stagione di Nikola Vlasic. Preparazione saltata per infortunio, rientro in campo che slittava di settimana in settimana e, una volta tornato a disposizione, delle delusioni una dietro l’altra. Poi però qualcosa è cambiato, non solo è scattata la scintilla in lui ma lo ha aiutato anche Vanoli, che ha abbandonato il proprio 3-5-2 per rifarsi a un 4-2-3-1 capace di sposare perfettamente le caratteristiche del croato. Da quel momento, precisamente la sfida contro il Parma, la stagione del numero 10 ha cambiato totalmente direzione.

I numeri a confronto

Innanzitutto l’ex West Ham si è dimostrato molto più al centro del gioco, e spesso i palloni decisivi sono passati dai suoi piedi; proprio quello che spetta a un numero 10. Dopodiché a giovarne è stata anche la sua qualità, vista la possibilità di esprimersi al meglio e anche più vicino alla porta. E infine, anche i numeri sono decisamente migliorati. Non tanto quelli relativi a gol e assist, perché il classe ’97 ha segnato solo due reti, ma quelli maggiormente “complessi”. Sono aumentati infatti i tocchi per partita (da una media di circa 25 a quasi 40), a dimostrazione che il cambio di sistema lo ha messo al centro del gioco, ma anche gli expected goals ed expected assists, dunque i passaggi decisivi forniti ai compagni. È dunque tutto un altro Vlasic, e Vanoli ha trovato la cura: bastava metterlo a proprio agio e nella propria posizione.