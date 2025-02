L’esterno offensivo francese non ha ancora esordito da quando è arrivato a fine gennaio: contro il Monza può essere l’occasione giusta

Un buon Torino anche contro il Milan, dall’inizio del 2025 la musica è cambiata e si vede. Non solo il cambio di sistema di gioco attuato da Vanoli, ma anche i nuovi acquisti hanno certamente contribuito a migliorare le prestazioni della squadra. Elmas si è presentato con un grande gol e anche sabato ha fatto bene, Biraghi è il leader che mancava in rosa nonché un grande difensore e Casadei piano piano si sta prendendo la mediana. E Salama? L’attaccante francese, arrivato in una trattativa messa in piedi last minute dopo non esser riusciti a trovare il vero sostituto di Zapata, non ha ancora esordito.

Incognita Salama

Possono essere fatti tanti discorsi in merito al mancato utilizzo fino a questo momento del giocatore in prestito del Reims, ma la banale verità può essere forse quella secondo cui Vanoli non lo reputi ancora pronto per un calcio tattico come quello italiano. Difficile che c’entri la condizione fisica, anche perché dei nuovi arrivati il classe 2000 era quello che ha giocato di più nella prima parte di stagione; e allora c’entra certamente il fatto che il calciatore sia arrivato un po’ in maniera inaspettata, provando a coprire nelle ore finali del mercato una mattonella a livello solamente numerico.

Esordio con il Monza?

3 panchine fino a ora per il francese, ma la sensazione è che la prossima partita possa essere quella buona per vederlo finalmente in campo. Il Torino farà infatti visita a un Monza in grossa difficoltà, e qualora la gara dovesse mettersi nei giusti binari allora Vanoli potrebbe dare spazio a Salama, anche soltanto per mostrargli fiducia. La parola d’ordine allora è “attesa”, e il 24enne dovrà farsi trovare pronto per quando arriverà il momento.