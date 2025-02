Il serbo dopo le voci di mercato e l’infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo, ora dovrà riprendere la forma e convincere Vanoli

Ivan Ilic è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo un lungo infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi. L’ultima volta che Ilic indossò la maglia granata fu il 5 gennaio contro il Parma, dopo la partita si infortunò in allenamento e, da quel momento, l’infortunio ha obbligato il giocatore a seguire un lungo periodo di recupero, ma ora è pronto a tornare a disposizione di mister Vanoli per la seconda parte della stagione.

Voci di mercato e la telenovela con lo Spartak Mosca

Durante il periodo di infortunio, si sono intensificate le voci di mercato che vedevano Ilic al centro di una trattativa con lo Spartak Mosca. La notizia ha alimentato una vera e propria telenovela che si è protratta fino alla fine del mercato invernale in Russia. Nonostante i rumors, il trasferimento non si è concretizzato, e Ilic è rimasto al Torino. Tuttavia, l’epilogo di questa vicenda non ha fatto che aumentare le incertezze sul futuro del centrocampista serbo, che ora dovrà rimettersi in forma e riconquistare un posto in squadra, folta ormai di centrocampisti.

La concorrenza in mezzo al campo

Il ritorno di Ilic coincide con un periodo di grande concorrenza nel centrocampo del Torino. A gennaio, la squadra granata si è rinforzata con Casadei ed Elmas, due giocatori che stanno dimostrando un ottimo livello di rendimento. La competizione in mezzo al campo è quindi aumentata notevolmente, e per Ilic sarà difficile ritrovare il suo posto nelle gerarchie di Vanoli. Il centrocampista dovrà faticare per ritrovare la forma fisica ottimale e riconquistare la fiducia dell’allenatore, in un reparto che, durante la stagione, non è mai stato così folto e completo.