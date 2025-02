Ultimo giorno di mercato in Russia, lo Spartak proverà a chiudere la trattativa con il Toro per Ilic che sembra però complicata

Oggi è l’ultimo giorno di mercato in Russia, un fattore che rende cruciale per Ivan Ilic la possibilità di lasciare il Torino per approdare allo Spartak Mosca. La trattativa tra i due club è stata caratterizzata da un lungo e delicato tira e molla, con continui contatti che non hanno ancora portato a un accordo definitivo. La data odierna rappresenta una vera e propria deadline e se le due società non raggiungeranno un’intesa entro la fine del giorno, il centrocampista serbo sarà costretto a rimanere a Torino: ipotesi, quest’ultima, che appare la più probabile dopo che nella giornata di ieri la società granata ha respinto l’ultima offerta di russi.

Calciomercato Torino: per Ilic trattativa in salita

La trattativa con lo Spartak Mosca appare tutt’altro che semplice, anche perché in casa granata non hanno ben digerito la retromarcia dei russi: l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Ilic era stato trovato a 17 milioni più 3 di bonus, tanto che il giocatore era partito per le visite mediche, ma poi c’è stata una brusca frenata al momento delle firme e lo Spartak ha spinto per abbassare i costi e chiedere sconto, dato che i granata sono con le mani legate visto che l’unico mercato aperto è quello russo.

Le difficoltà di Ilic a Torino

Se la trattativa non dovesse concludersi positivamente, Ilic continuerà la sua avventura a Torino, ma la sua posizione potrebbe diventare ancora più difficile. Durante questa stagione, l’ex Verona ha trovato poco spazio nel Torino, un trend che rischia di proseguire. L’arrivo di nuovi giocatori come Elmas e Casadei durante il mercato invernale ha ulteriormente complicato la sua scalata nelle gerarchie di Vanoli, rendendo ancor più arduo per lui guadagnarsi un posto da titolare. Se non dovesse partire, Ilic potrebbe essere costretto a lottare duramente per ritagliarsi il suo spazio nella rosa.