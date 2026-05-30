Il laterale classe 2002 della Cremonese è tra i nomi seguiti da Petrachi per sostituire Lazaro, in uscita

Al termine di una travagliata stagione granata, segnata da contestazioni, malcontento e cambi in panchina, è arrivato il momento di programmare il futuro. Con il calciomercato ormai alle porte, il Torino, così come le altre squadre di Serie A, ha iniziato a studiare le prime mosse in vista della prossima stagione. Una finestra di mercato che si preannuncia particolarmente complessa a causa della concomitanza con il Mondiale per Club.

Uno dei temi principali dell’annata granata è stato senza dubbio quello delle corsie laterali, un ruolo fondamentale soprattutto in un sistema come il 3-5-2, nel quale gli esterni sono chiamati a garantire pericolosità offensiva senza rinunciare all’equilibrio e all’attenzione in fase difensiva. Se sulla fascia sinistra Obrador si è confermato un profilo ancora da plasmare ma dotato di interessanti margini di crescita, la corsia destra è stata invece quella che ha evidenziato maggiori criticità.

Lazaro a fine corsa, Petrachi pensa al suo sostituto

Lazaro, destinato a lasciare il club, non è riuscito a offrire al Torino il contributo atteso né in fase offensiva né in quella difensiva. L’esterno austriaco, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, non rinnoverà con il Torino e, dopo quattro stagioni, le strade tra le parti sono destinate a separarsi. Una partenza che obbligherà il club granata a intervenire sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.

In quest’ottica, Petrachi ha iniziato a valutare diversi profili e nelle ultime ore ha preso quota il nome di Tommaso Barbieri. L’esterno classe 2002 della Cremonese arriva da una stagione chiusa con 29 presenze in campionato e un assist, circa la metà delle quali da titolare. Per lui è stata un’annata complicata, condizionata dal netto calo di rendimento della squadra nella seconda parte della stagione e culminata con la retrocessione. Proprio la retrocessione in Serie B della Cremonese potrebbe però favorire il Torino, abbassando le richieste economiche del club lombardo e rendendo l’operazione più accessibile. I granata, infatti, continuano a monitorare con attenzione il laterale.