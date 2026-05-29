Il tecnico romano protagonista contro il Monza per la finale di ritorno dei play off, il Toro attende un colloquio

È arrivato il giorno del verdetto, questa sera si scoprirà quale sarà la terza squadra che, assieme a Venezia e Frosinone, conquisterà la tanto ambita promozione in Serie A. Il match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza vedrà in campo i brianzoli contro il Catanzaro, in una finale di ritorno che segue un match d’andata terminato 0-2 a favore degli uomini di Bianco. Tuttavia, nulla è ancora detto, con i giallorossi che vorranno cercare l’impresa della rimonta. A guidare i calabresi ecco il tecnico Alberto Aquilani, nome in orbita Torino per la prossima stagione di Serie A.

Testa alla finale

Se Abate ha già avuto modo di parlare con il Torino, Aquilani non ha ancora potuto farlo, perché il tecnico è ancora impegnato nel suo ruolo di allenatore del Catanzaro nei play off che stanno per terminare. Il Torino attende quindi con ansia il termine della partita odierna, che renderà – indipendentemente dal risultato – libero di trattare Aquilani, con cui il club granata è pronto a fissare un incontro per capire la fattibilità dell’operazione che porterebbe il tecnico romano sulla panchina del Grande Torino nella prossima stagione.

Allenatore Torino: Abate e le altre alternative

Alberto Aquilani rappresenta sicuramente un profilo interessante e che potrebbe fare al caso del Torino, anche in vista di una continuità tattica che possa permettere al Toro un mercato che non rivoluzioni totalmente tutto l’organico, ma che si concentri laddove i granata hanno mostrato le maggiori lacune durante la stagione appena conclusa. Non c’è solo l’allenatore del Catanzaro sul taccuino granata, dove sono sicuramente segnati i nomi di Ignazio Abate (al momento favorito per la panchina granata), con cui già si è avuto un primo confronto e quello del già noto Ivan Juric, allenatore del Toro dal 2021 al 2024, nonostante quest’ultima opzione appaia ad oggi più defilata rispetto alle due precedenti.