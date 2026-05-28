Il difensore ha trovato poco spazio e tornerà al Napoli, ma i granata sono già in trattativa con i partenopei per un suo ritorno

Con il termine della stagione 2025/26 terminano i vari prestiti che hanno caratterizzato le ultime sessioni di calciomercato granata. Alcuni giocatori sono ancora in dubbio sulla loro permanenza o meno al Torino, essendo che nei loro contratti è presente l’opzione del diritto di riscatto, come per esempio in quello di Rafa Obrador; altri sono stati obbligatoriamente riscattati, come Kulenovic o Simeone. Infine, altri ancora faranno ritorno alle loro squadre di proprietà, su tutti Luca Marianucci, arrivato in a gennaio in prestito secco dal Napoli.

Per lui pochissimo spazio

Un’esperienza in granata, quella di Marianucci, che non ha certo aiutato la crescita del giovane difensore italiano, impiegato pochissimo da D’Aversa, nonostante Baroni l’avesse schierato titolare in tutte le prime 3 partite in cui l’aveva avuto a disposizione. L’arrivo del nuovo tecnico gli ha fatto perdere spazio, portandolo a totalizzare solo 10 presenze e 573′ in campo. Per altro, nelle poche partite disputate, il ventunenne italiano non si è dimostrato indispensabile, con delle performance a tratti imprecise e non totalmente convincenti. Assente per altro al derby di fine campionato per una contusione al ginocchio rimediata nella trasferta di Cagliari.

Torino e Napoli in trattativa

Nonostante lo scarso impiego di Marianucci in questa stagione, la società granata sta però trattando con il Napoli (proprietario del cartellino del giocatore) per poter prolungare la permanenza del 35 all’ombra della Mole, molto probabilmente con la formula del prestito secco che rimarrebbe invariata, anche se non è impossibile che il Napoli decida di voler vendere il difensore in maniera definitiva. Da capire se il prossimo allenatore del Torino, ancora ignoto, possa essere quello giusto per far uscire allo scoperto le qualità del classe 2004, che intanto attende di scoprire se il suo futuro sia ancora a tinte granata o se a breve arriverà il ritorno previsto in terra campana.