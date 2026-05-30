La finale playoff ha chiuso la stagione del Catanzaro: il tecnico romano può ora incontrare il Torino

Si è conclusa ieri anche la stagione di Serie B, con il Monza che ha conquistato la promozione in Serie A superando in finale playoff il Catanzaro di Alberto Aquilani.

Proprio quello del tecnico romano è uno dei nomi che stanno circolando con maggiore insistenza nelle ultime settimane. La positiva stagione alla guida del club calabrese lo ha infatti consacrato come uno dei profili emergenti più interessanti del panorama italiano. Il Torino, in particolare, sembra seguire con attenzione sia Aquilani sia Ignazio Abate, due giovani allenatori che si sono messi in evidenza in Serie B e che, con ogni probabilità, saranno ora attesi dalla chiamata nel massimo campionato.

I contatti con Abate ci sono già stati, ma la dirigenza granata aveva deciso di attendere la conclusione dei playoff per approfondire il discorso con Aquilani. Ora che la stagione è terminata, è tempo di guardare al futuro con una corsa a due alle porte: i colloqui con il tecnico dovrebbero avvenire a breve, come confermato dallo stesso Urbano Cairo, che ha dichiarato che la scelta del nuovo allenatore arriverà entro la prossima settimana.

L’intenzione del Torino, per sua stessa ammissione, è quella di affidarsi a un profilo giovane, capace di valorizzare i talenti a disposizione e di costruire un progetto tecnico di prospettiva. In questo scenario, il nome di Aquilani potrebbe acquisire sempre più forza nei prossimi giorni.