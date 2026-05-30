Chiarire le incertezze sulla permanenza o sulla partenza dei giocatori granata permetterà al club di programmare meglio la prossima stagione

In attesa dell’inizio del calciomercato il Torino dovrà sfruttare questi ultimi giorni a disposizione per pianificare con precisione quelli che saranno gli obiettivi da perseguire nei prossimi mesi per arrivare preparati all’inizio del nuovo campionato.

L’incertezza che ruota intorno al tema degli esterni di centrocampo in questo periodo rappresenta uno dei particolari spunti d’interesse in casa granata. L’abbondanza di giocatori sulla carta in grado di poter ricoprire quel ruolo sembra far presagire una forte concorrenza, ma tra pochi giorni il numero degli interpreti potrebbe variare.

Lazaro in uscita, Biraghi verso la cessione

Arrivati al termine del mese di giugno, i giocatori in scadenza di contratto lasceranno il Torino a parametro zero. Tra questi, Lazaro sarà uno degli esterni destinati a non vestire la maglia granata nella prossima stagione, chiudendo così la sua avventura dopo quattro anni. Un altro profilo destinato a separarsi dal club è quello di Biraghi: il difensore ha avuto un ruolo marginale nel corso dell’annata e, pur avendo ancora un anno di contratto, è considerato cedibile già nella prossima sessione estiva di mercato. Chi farà invece ritorno alla propria squadra di appartenenza è Nkounkou, che non avendo raggiunto il numero di presenze necessario per far scattare l’obbligo di riscatto, rientrerà all’Eintracht Francoforte.

Pedersen ottiene la conferma, si tratta per Obrador

Nel finale di stagione, anche grazie all’arrivo di D’Aversa, il Torino ha ritrovato buone prestazioni, riuscendo inoltre a valorizzare gli esterni di centrocampo, che fino a quel momento si erano raramente distinti in positivo. Pedersen, dopo un avvio complicato, ha progressivamente migliorato il proprio rendimento, trovando anche la prima rete in Serie A e servendo alcuni assist. Fattori che gli hanno permesso di guadagnarsi la convocazione al prossimo Mondiale. Obrador, invece, si è rivelato un elemento prezioso per D’Aversa: nonostante la volontà del club di puntare su di lui, il suo futuro resta incerto anche a causa delle elevate richieste economiche del Benfica. Situazione in bilico anche per Aboukhlal, arrivato a titolo definitivo ma frenato nel finale di stagione da un infortunio. Di fronte a un’offerta adeguata, il Torino potrebbe comunque valutare una sua cessione per rinnovare le corsie laterali.