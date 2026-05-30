Lo scozzese, in vista del Mondiale e con un solo anno di contratto, potrebbe attirare l’interesse di diverse squadre

Adams non avrebbe potuto chiudere la stagione in maniera migliore, segnando il gol del pareggio contro i rivali storici della Juventus.

Nonostante abbia avuto meno minuti a disposizione rispetto alla stagione 2024/2025, l’attaccante scozzese, sotto la guida prima di Baroni e poi di D’Aversa, è riuscito a mettere a referto 8 gol e 3 assist. Numeri che testimoniano un rendimento positivo, pur nella forte concorrenza con Simeone e Zapata, che gli ha spesso impedito di trovare continuità come titolare. Al termine della sua seconda stagione al Torino, il club ha iniziato a fare le prime valutazioni sul suo futuro.

Le parole di Cairo

Urbano Cairo, ai microfoni di Sportitalia, ha commentato il rendimento di Adams, sottolineando come l’attaccante scozzese sia al centro del progetto del Torino: “Con noi Adams ha fatto due anni molto positivi, per me è un giocatore molto forte. Ha ancora un grande potenziale di crescita. Anche se il suo contratto è in scadenza il prossimo anno, l’obiettivo è quello di sederci con lui e i suoi agenti, rinnovare il contratto e tenerlo: spero che lui abbia la nostra stessa intenzione”. Lo scozzese gode quindi di grande stima da parte della società, ma in vista del Mondiale non è escluso che qualche club possa comunque farsi avanti per provare a strapparlo al Torino.

Il Mondiale per risaltare

Successivamente, Cairo ha poi commentato il fatto che sarebbe andato al Mondiale: “Intanto, deve andare ai Mondiali e gli auguro di fare un grande campionato del mondo“. Presso la competizione, Adams avrà l’occasione di mettersi in mostra con il suo paese, rischiando così di attirare l’attenzione di possibili club che potrebbero valutare di fare un’offerta alla società entro il termine del calciomercato. Al momento Adams sembra essere centrale nel Torino, ma una proposta che possa permettere di registrare un’importante plusvalenza non verrà ignorata.