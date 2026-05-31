Tra scadenze, prestiti e possibili cessioni, il Torino si prepara a ritoccare il centrocampo in vista della prossima stagione

Terminata la stagione 2025/26, in casa Torino è tempo di bilanci e di programmare il futuro. I granata arrivano da un campionato complicato, caratterizzato da contestazioni, malcontento e continui cambi sia sul piano tattico sia su quello della guida tecnica. Il club si affaccia così alla prossima annata con più interrogativi che certezze, a partire dalla scelta del nuovo allenatore e dagli elementi attorno ai quali costruire la squadra. Tra i reparti che necessitano di un profondo rinnovamento c’è senza dubbio il centrocampo, uno dei più discussi durante tutta la stagione.

Ilic e Tameze ai saluti

Ivan Ilic è stato uno dei giocatori maggiormente al centro delle critiche. Il centrocampista serbo ha collezionato appena 8 presenze in campionato, contro le 19 della stagione precedente, finendo progressivamente ai margini del progetto tecnico. Il suo nome è tra quelli destinati a lasciare Torino, con il club che proverà a recuperare almeno una parte dei 16,5 milioni di euro investiti per acquistarlo dal Verona nel 2023.

Insieme a lui è destinato a salutare anche Adrien Tameze. L’ex Verona, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non rinnoverà il proprio accordo con il club granata e concluderà così la sua esperienza sotto la Mole. Più complessa, invece, la situazione di Tino Anjorin. Il talento inglese non è riuscito a imporsi, complice una lunga serie di problemi fisici che ne hanno fortemente limitato il rendimento. Le sole 15 presenze stagionali rappresentano l’ennesima conferma di una carriera fin qui frenata dagli infortuni. Qualora si presentasse l’occasione giusta, il Torino potrebbe valutare una sua cessione temporanea per consentirgli di trovare continuità altrove.

Casadei, Gineitis, Prati: il punto

Discorso diverso per Cesare Casadei. Nonostante i sei gol realizzati, il centrocampista non ha convinto pienamente nel corso della stagione. Tuttavia, dopo il significativo investimento effettuato dal club per portarlo in granata, non sembra questo il momento ideale per privarsene. Eventuali offerte saranno comunque valutate dalla dirigenza, che continua a considerarlo un patrimonio tecnico su cui lavorare.

Tra le poche certezze del reparto figurano invece İlkhan e Gineitis. Il turco ha recentemente rinnovato il proprio contratto e dovrebbe restare a disposizione anche nella prossima stagione, mentre il centrocampista lituano ha confermato affidabilità, guadagnandosi la conferma salvo proposte particolarmente vantaggiose.

Capitolo a parte per Matteo Prati. Il Toro difficilmente eserciterà il diritto di riscatto fissato intorno ai sei milioni di euro e il giocatore è quindi destinato, almeno per il momento, a fare ritorno in Sardegna. Come anche nel caso di Marianucci, però, le condizioni dell’accordo potrebbero essere ridiscusse nei prossimi mesi. Per questo motivo il futuro del centrocampista resta ancora aperto e sarà oggetto di valutazioni nelle prossime settimane.