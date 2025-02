Il mercato invernale si sta per chiudere anche in Russia, questi sono gli ultimi 3 giorni per provare a chiudere la trattativa

Da oltre un mese, Ilic, è al centro delle voci di mercato, con lo Spartak Mosca che è stato in forte pressing sul giocatore. La trattativa sembrava chiusa, tanto che il giocatore aveva lasciato Torino per completare le operazioni burocratiche. Poi lo stop a sorpresa e il rientro di Ilic (al momento fuori lista, anche se potrebbe rientrare): a soli tre giorni dalla chiusura del mercato russo, le due parti cercano di chiudere l’affare.

La richiesta dello Spartak e la posizione del Torino

Lo Spartak Mosca ha fatto una richiesta di sconto sul prezzo fissato dal Torino, che aveva un accordo per circa 20 milioni di euro (17 più 3 di bonus) per il trasferimento di Ilic. Il club granata sembra deciso a non scendere sotto la cifra richiesta, considerandola adeguata al valore del giocatore, ma un modo per chiudere la trattativa potrebbe essere proprio quello di avvicinarsi alle richieste del Toro. L’accordo, dunque, potrebbe ancora essere possibile, ma il tempo a disposizione è ormai ridotto, e la pressione per arrivare a una conclusione sta aumentando.

Il rischio di un’altra trattativa fallita

Con soli tre giorni di tempo rimanenti per concludere la trattativa (in Russia il mercato chiude il 20 febbraio), la possibilità che Ilic passi allo Spartak Mosca appare incerta. La situazione ricorda molto quanto accaduto durante il mercato estivo, quando il passaggio del centrocampista al Zenit San Pietroburgo era sembrato vicino, ma poi saltò all’ultimo minuto. La storia potrebbe ripetersi, con la trattativa che rischia di arenarsi proprio nei giorni finali. Se non si dovesse arrivare a un accordo, il Torino potrebbe essere costretto a mantenere il giocatore fino alla fine della stagione.