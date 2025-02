Lista della Serie A consegnata per il Torino. Ma potrebbero esserci delle variazioni: ecco cosa dice il regolamento

La sessione di calciomercato invernale si è chiusa da poco. Come ormai è consuetudine, il Torino ha dovuto presentare alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori iscritti al campionato di Serie A. Questi iscritti sono coloro che possono essere convocati e giocare le partite. Ovviamente fanno parte della lista i nuovi arrivati Elmas, Casadei, Biraghi e Salama. Perr Schuurs e Ivan Ilic invece sono stati esclusi. Il primo è ancora alle prese con il suo infortunio. Il secondo invece non si è ancora ufficialmente trasferito ed è ancora un giocatore granata. Zapata invece è stato inserito in lista. Ma le cose potrebbero cambiare.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento della Lega Serie A dice che, al di fuori delle finestre di mercato, possono essere fatti dei cambi. Ma ci sono delle condizioni da rispettare. Le condizioni sono 5 e sono le seguenti:

– Sostituzione di un portiere con un altro portiere

– Sostituzione di un giocatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer

– Sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento

– Sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto

– Sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori

I possibili cambi

Considerato che per Zapata la stagione è finita, il Torino avrebbe quindi la possibilità di fare un cambiamento nella propria lista escludendo il campionato. Dopo la partita contro il Genoa, Cairo ha spiegato che non sarebbe certo un problema se Ilic alla fine restasse (ricordiamo però che in Russia il mercato è aperto fino al 20 febbraio e c’è quindi ancora tempo per trovare un accordo) e che ne sarebbe contento: nel caso in cui il centrocampista serbo non dovesse essere ceduto, potrebbe quindi rientrare nella lista dei giocatori iscritti al campionato prendendo proprio il posto di Zapata. In caso di partenza di Ilic, il cambio potrebbe essere invece fatto con Schuurs, nel caso in cui nelle prossime settimane/mesi dovessero arrivare notizie positive riguardo al suo percorso di riabilitazione.