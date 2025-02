Karol Linetty sta giocando poco in questo ultimo periodo e scalpita. Ma c’è emergenza in mezzo al campo e questo può favorirlo

Torino che si prepara alla trasferta contro il Bologna, dopo i due pareggi contro Atalanta e Genoa. Partita non semplice contro la squadra di Vincenzo Italiano. In vista di questa partita, che aprirà la 25^ giornata, Karol Linetty scalpita. Il polacco sta giocando poco in questo ultimo periodo e l’emergenza a centrocampo lo favorisce. La speranza del numero 77 è quella di tornare in campo da titolare. Ilic è partito per la Russia ma l’operazione non si è ancora concretizzata. Ricci è stato ammonito contro il Genoa ed era in diffida: salterà Bologna-Torino. Tameze infine, è uscito al 30′ del primo tempo per infortunio e si sottoporrà ad esami. Quindi gli unici disponibili a centrocampo sono Linetty, Gineitis e Casadei. Linetty e Gineitis sono i favoriti, se Vanoli schiererà il 4-2-3-1, a partitre dall’inizio.

Le ultime partite

Vanoli dopo Torino-Bologna ha scelto di dare la fascia da capitano a Ricci. Da lì in poi Linetty ha giocato poco. Molto meno di quando aveva la fascia al braccio. 7 minuti in Udinese-Torino 2-2, 45 in Torino-Parma 0-0 e 72 in Torino-Juventus 1-1. Fiorentina-Torino 1-1 squalificato. Poi solo 6 minuti in Torino-Cagliari 2-0. Infine, due partite di fila in panchina per 90 minuti: Atalanta-Torino 1-1 e Torino-Genoa 1-1. Non era mai successo da inizio anno. Con Vanoli aveva trovato molto più spazio prima.

L’ultima stagione in granata

Il giocatore ha voglia di dare il suo contributo. Nonostante il suo destino, sia praticamente già segnato. Il suo contratto, firmato nel 2020, scadeva nel 2024. Ma è stato prolungato fino al 2025. Il rinnovo ulteriore non è arrivato e a fine stagione il giocatore saluterà a zero. Ma prima ci sono ancora 14 partite in Serie A da giocare. Molto importanti, con la maglia del Torino. Linetty vuole farsi trovare pronto. La sua esperienza è utile in mezzo al campo e non molla mai.