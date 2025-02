Il centrocampista del Torino si sottoporrà ad accertamenti a causa del problema alla caviglia: in dubbio la sua presenza a Bologna

Un problema alla caviglia lo ha costretto ad uscire dopo mezz’ora: oggi Adrien Tameze si sottoporrà ad esami strumentali. Un fastidio che aveva già accusato in allenamento e che poi qualche giorno dopo in partita, contro il Genoa, gli ha impedito di portare a termine la sfida. In un momento in cui il Torino dovrà già fare a meno di Ricci, squalificato, quella possibile di Tameze è un’assenza che rischia di scombinare ancora di più i piani dell’allenatore.