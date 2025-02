Il nuovo acquisto del Toro, Cesare Casadei, si è raccontato in un’intervista parlando di molti temi diversi

Il nuovo centrocampista del Toro si è presentato: “Sono Cesare Casadei, centrocampista del Torino FC.” Poi ha raccontato le sue emozioni sull’arrivo in granata: “Sono molto contento di essere arrivato, di essere qua, non vedo l’ora di iniziare e di giocare allo stadio”. Il numero 22 dei granata ha parlato di quanto fosse impaziente di tornare in Serie A: “Non è il primo anno che cerco di tornare in Italia, l’interesse del Torino c’è sempre stato quindi ho sempre spinto per venire qua. Quest’estate quando ho saputo che c’era la possibilità non ho esitato quindi sono molto contento”. Il giovane ha anche parlato delle prime voci che lo avevano accostato al Toro: “La prima voce era già un paio di anni fa, addirittura prima che andassi al Chelsea c’era già l’interesse del Torino, poi le cose sono andate diversamente però, anche grazie al presidente che ha fatto sì che potessi arrivare. Sono veramente molto contento”.

