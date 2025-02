Con l’infortunio di Tameze e la squalifica di Ricci si accende la competizione tra Gineitis e Casadei per un posto da titolare al fianco di Linetty

Contro il Genoa Tameze si è infortunato e Ricci è stato squalificato. Ora Vanoli senza i suoi due titolari deve ripensare da 0 il centrocampo. Con ogni probabilità uno dei due posti in mediana sarà occupato da Linetty. Per il posto rimanente invece ci sono due giocatori a competere: Casadei e Gineitis. Il lituano è in vantaggio rispetto al nuovo arrivato perché conosce meglio i compagni e le richieste del mister e anche perché probabilmente è più pronto fisicamente rispetto al numero 22 che in questa stagione ha giocato veramente poco. Il centrocampista italiano però sarà sicuramente un’arma che Vanoli vorrà giocarsi a partita in corso, anche per sfruttare la sua struttura fisica e i suoi centimetri sulle palle inattive, come già fatto contro il Genoa, quando su calcio d’angolo l’ex Chelsea è andato vicino al gol.

Gineitis per la prima volta titolare nel 4-2-3-1

Da quando c’è stato il cambio di modulo Vanoli ha sempre schierato titolari Ricci e uno tra Ilic, Tameze e Linetty. Il polacco aveva giocato titolare contro la Juventus, il Serbo contro il Parma e il numero 61 contro Fiorentina, Cagliari, Atalanta e Genoa. Con Ilic fuori rosa, Ricci squalificato e Tameze infortunato però toccherà con ogni probabilità a Gineitis giocare titolare. Per la prima volta quindi il numero 66 giocherà titolare nel 4-2-3-1. L’ultima partita da titolare del lituano era stata contro l’Udinese, partita durante la quale poi il Toro ha cambiato modulo inaugurando l’era della difesa a 4. Il classe 2004 ha poi saltato Parma e Juventus per infortunio ed è poi entrato a partita in corso nelle successive partite, segnando anche il gol del pareggio contro la Fiorentina.

Casadei a partita in corso è un’arma importante

Casadei pronto ad entrare a partita in corso sarà sicuramente un’arma importante per Vanoli che potrà sfruttare la sua energia e la sua freschezza per cambiare la partita qualora ve ne fosse bisogno o per aumentare la fisicità in mezzo al campo, magari togliendo Linetty, in caso servisse mantenere il risultato.