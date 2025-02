Ancora possibile una sua partenza ma nel frattempo Ilic è tornato a Torino e resta a disposizione dei granata

Il colpo di scena del calciomercato granata si è consumato a gong già suonato, quando però ancora i tempi tecnici avrebbero permesso di chiudere con lo Spartak Mosca l’operazione Ilic. Il Torino avrebbe avuto (e ha ancora) la possibilità di farlo perché in Russia il mercato chiude il 20 febbraio. Lo stop imprevisto – Ilic aveva già lasciato l’Italia per favorire l’iter burocratico – ha certamente sorpreso in primis la dirigenza granata, che ora è alle prese con quello che potrebbe trasformarsi in un caso.

Il Toro rischia 20 milioni

Il calciatore è rientrato a Torino, come è normale che sia – è un giocatore granata a tutti gli effetti e sta oltretutto lavorando per riprendersi dall’ultimo infortunio – ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa ne sarà del centrocampista. Di certo il Toro farà di tutto per provare a far rientrare il tutto: il motivo è uno, anzi sono 20 come i milioni che avrebbe portato il giocatore nelle casse granata. Una cifra considerevole considerando l’investimento fatto in questa sessione per Casadei.

Ilic può tornare in lista ma è scivolato nelle gerarchie

In caso contrario non ci sarebbero eventualmente ostacoli nel reinserirlo nella lista dei 25 (ogni club potrà cambiarla al massimo una volta e sostituendo non più di due nomi) ma è chiaro che a livello di gerarchie e di possibilità, Ilic sarebbe in grande difficoltà in un Torino che nel frattempo ha cambiato sistema, passando a giocare con un centrocampo a due, in più operando ancora un acquisto in quel settore senza lasciare partire nessuno. Insomma Ilic resta il calciatore con la valigia ma con la possibilità di chiudere il campionato a Torino, ritrovandosi a rincorrere per convincere Vanoli a dargli ancora una possibilità.