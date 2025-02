I granata hanno avuto appena due rigori a favore durante la stagione in corso, prima l’Inter a 7

ll Torino sta vivendo una stagione povera per quanto riguarda i rigori a favore, con soli due penalty concessi in tutta l’annata. L’ultimo, risalente al 5 ottobre contro l’Inter, è stato trasformato da Vlasic, permettendo ai granata di andare sul 3-2 all’86’, partita che non sono poi riusciti a pareggiare. Questo rigore rappresenta l’unico realizzato questa stagione, l’altro rigore concesso infatti è stato sbagliato da Sanabria contro il Verona.

Il rigore sbagliato e l’assenza di penalty

Il secondo rigore, quello contro il Verona il 20 settembre, ha visto il granata Sanabria sbagliare il tiro, non riuscendo a portare in vantaggio ai suoi compagni. Questo episodio ha sottolineato un altro aspetto delicato: non solo i rigori sono stati pochi, ma anche quelli concessi non sono sempre stati sfruttati nel migliore dei modi. In effetti, il Torino è ultimo nella classifica dei rigori a favore, una statistica che la dice lunga sulla difficoltà della squadra a guadagnarsi occasioni dall’area avversaria. La squadra, purtroppo, non ha potuto contare su molte opportunità per rimettere in gioco le partite tramite il penalty.

Il rigore non assegnato contro il Genoa

Un episodio che ha destato molte polemiche è il rigore non fischiato contro il Genoa alla 93′ durante l’ultima giornata, quando Sanabria è stato messo giù in area. La mancata concessione di questo rigore ha alimentato il malcontento (e ancora peggio è stato ascoltare l’audio del Var), poiché avrebbe potuto essere il terzo rigore a favore del Torino in questa stagione. Se il penalty fosse stato assegnato, la squadra granata avrebbe avuto una chance di vincere la partita, ma la decisione dell’arbitro di non concederlo ha lasciato i granata a bocca asciutta. In classifica, però, Roma, Inter e Fiorentina dominano con ben 7 rigori a favore, un dato che mette in evidenza il divario tra il Torino e le altre squadre per quanto riguarda i tiri dal dischetto.