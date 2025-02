In vista delle ultime 6 partite del Torino in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino, è in vendita un mini abbonamento

Mancano 14 partite alla fine del campionato. Si tratta della fase più calda e decisiva della Serie A. In vista di ciò, è in vendita un mini abbonamento per le partite Torino-Empoli, Torino-Verona, Torino-Udinese, Torino-Venezia, Torino-Inter e Torino-Roma. Le ultime 6 della stagione 2024/2025 in casa del Toro. Di seguito i prezzi. La disponibilità è limitata.

I prezzi del mini abbonamento

Curva Primavera: 75 euro

Curva Maratona: 85 euro

Distinti: 95 euro

Minori Under 18: 65 euro