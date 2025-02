A Open Var è stato svelato il dialogo tra l’arbitro Feliciani e l’assistente Var Di Paolo in occasione del rigore non fischiato su Sanabria

Come ogni domenica sera su Dazn è andato in onda Open Var. Molto il materiale di cui discutere visto la quantità di episodi controversi di questa giornata, sono stati così svelati i dialoghi tra Feliciani e la sala Var.

Torino-Genoa: il dialogo tra Feliciani e Di Paolo

Feliciani: “Fischierei fallo alla difesa”.

Var Di Paolo: “Aspetta, sto controllando, questo è niente è troppo poco (riferito al fallo su Adams, ndr), dobbiamo controllare quello dopo (riferito alla trattenuta su Sanabria, ndr)”

Feliciani: “Facciamo tutto dopo”

Var Di Paolo: “Vai, fammi vedere, questo voglio vedere. Il pallone sta andando lì, però stanno lottando, sta andando all’indietro quindi non è che lo sta trascinando giù, lui va a colpire di testa, su quello non è niente. Questo nulla, il primo, su questo qui lo tira, ma va a colpire di testa il pallone va li, ma sta andando all’indietro. Dammi un’altra camera, la prima che stavi vedendo. Cioè c’è una maglia ma non è tiratissima. Check completati, sia su Adams che su questo, stanno andando all’indietro, c’è una maglia che si tira un po’ andando all’indietro ma niente”.