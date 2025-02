Sanabria non segna dal 20 ottobre, pochissimo spazio per lui nelle ultime partite, ma senza la punta c’è bisogno anche del suo apporto

Tonny Sanabria, non segna in Serie A dal 20 ottobre 2024, un digiuno che sta iniziando a pesare sia per lui che per la squadra. Nonostante la sua importanza in campo, nelle ultime partite il suo minutaggio è stato ridotto. In un momento in cui il Torino ha avuto difficoltà a trovare una punta di riferimento, l’assenza di un rinforzo offensivo nel mercato di gennaio ha aumentato la responsabilità di Sanabria, che è chiamato a dare il suo apporto, soprattutto in situazioni decisive.

Il match contro il Genoa e le parole di Vanoli

Nel recente incontro contro il Genoa, Sanabria è entrato in campo all’85′, e in quella breve porzione di tempo è riuscito a farsi notare. Si è infatti trovato protagonista di un episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita: un chiaro calcio di rigore non fischiato per un fallo di Sabelli in area. Nonostante il disappunto per il mancato intervento dell’arbitro, Vanoli, tecnico del Torino, ha elogiato il suo atteggiamento e impegno. “Ma facciamo anche un elogio a Sanabria, è entrato bene e si meritava il rigore. Stiamo diventando una squadra, i nuovi hanno qualità”, ha dichiarato l’allenatore nel post partita, riconoscendo l’importanza dell’attaccante anche quando non trova la via del gol.

Recuperare mentalmente Sanabria

La priorità per Vanoli sarà ora quella di recuperare mentalmente Sanabria, che sta attraversando un periodo difficile, anche a causa della sua condizione fisica e del suo scarso impiego in campo. In vista della sessione estiva di calciomercato, un Sanabria in forma potrebbe diventare una vetrina per una cessione che potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti. Il Torino ha bisogno della sua forza mentale e della sua capacità di far gol per affrontare al meglio il resto della stagione e per arrivare preparato a un mercato che potrebbe riservare cambiamenti importanti.