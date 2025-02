Nella sfida di sabato contro il Genoa, al posto di Pedersen è sceso in campo Walukiewicz come terzino destro e il polacco ha convinto

Alla vigilia di Torino-Genoa, dopo la partenza di Vojvoda in direzione Como nel mercato invernale, si dava per scontata un’altra titolarità per Pedersen. Il norvegese infatti ha poca competizione su quella fascia visto che l’unico altro terzino destro naturale in squadra è Dembelè. Lazaro potrebbe giocare anche terzino ma attualmente Vanoli lo sta usando alto a destra. Con grande sorpresa di tutti Vanoli ha deciso di schierare Walukiewicz terzino destro al posto dell’ex giocatore del Sassuolo. Il polacco sarebbe un difensore centrale ma in carriera ha fatto anche il terzino. Questa soluzione può tornare molto utile anche per il futuro visti i pochi giocatori del Toro in quella zona del campo

La partita di Walukiewicz tra le statistiche e le parole di Vanoli

Come detto Walukiewicz ha dato più copertura e meno spinta sulla fascia destra rispetto a Pedersen. In ogni caso la partita del polacco è stata positiva con 0 dribbling subiti, 3 su 4 passaggi lunghi precisi. In totale ha eseguito correttamente 29 passaggi su 35 con una percentuale dell’83% dei passaggi riusciti. Il numero 4 granata vinto 3 duelli a terra su 5 e ne ha vinti solamente 2 su 6 aerei. A dimostrazione della sua indole meno offensiva basta guardare i dribbling tentati: solamente tre in tutta la partita di cui solamente 1 riuscito. Nonostante gli scarsi numeri offensivi Vanoli ha promosso la sua prestazione nella conferenza post partita. Ecco le parole del tecnico riguardo a Walukiewicz: “Si è comportato bene, avevo bisogno di lui, ci dava struttura in quel ruolo”.

Walukiewicz al posto di Pedersen: in base all’avversario Vanoli sceglierà uno dei due

Come è già successo in altre zone del campo il fatto di avere due giocatori che possono fare lo stesso ruolo interpretandolo in maniera così diversa può sicuramente consentire a Vanoli di scambiarli in base a quello di cui ha bisogno in una determinata partita contro un determinato avversario.