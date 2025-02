Anche senza aver segnato o fatto assist il numero 10 del Toro ha giocato un’ottima partita dando continuità al suo periodo di forma

Nikola Vlasic contro il Genoa non è riuscito a segnare e nemmeno a fare assist. La sua prestazione però è stata comunque di ottimo livello. Specialmente nel primo tempo il numero 10 si è reso spesso pericoloso. Tre tiri tentati da parte del croato, tutti e tre nel primo tempo di cui 2 nello specchio, parati da Leali, e uno bloccato dai difensori. Il trequartista con queste 3 conclusioni ha generato 0.16 Expected goals. Più di quasi tutti i giocatori granata. Oltre ai tiri ha tentato 33 passaggi riuscendo a eseguirne bene 28, con una precisione dell’85%. Tra questi passaggi anche un passaggio chiave. Due volte ha tentato il dribbling e in entrambe le occasioni è riuscito a superare l’avversario.

Vlasic: non solo in attacco, aiuta anche in difesa

Vlasic oltre ad essere indispensabile in attacco ha anche dato una grande mano alla squadra in difesa e nel prendersi falli per far salire i compagni. Il numero 10 infatti, negli 85 minuti giocati, ha bloccato un tiro, vinto 6 duelli a terra su 9, vinto 3 duelli aerei su 4, ha subito 3 falli commettendone solamente 1. Il croato ha anche intercettato un passaggio avversario e ha subito solamente un dribbling. Vlasic ad inizio stagione era in seria difficoltà ma ultimamente sembra in netta ripresa. Dalla partita contro l’Udinese infatti, da quando quindi è stato cambiato il modulo, l’ex giocatore del West Ham sta dimostrando il suo vero valore con giocate e ottime prestazioni.

Ora c’è la concorrenza di Elmas ma togliere il croato sembra difficile

Dal mercato invernale è arrivato Elmas in prestito con diritto di riscatto. Il macedone può giocare come trequartista al posto di Vlasic ma togliere un giocatore così in forma e in fiducia come il croato al momento sembra difficile. Per questo sembra più facile che l’ex Napoli sia o una carta da giocare a partita in corso o giochi largo a sinistra o a destra, insieme a Vlasic.